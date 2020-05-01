勞動部今（1）日公布無薪假通報統計，截至4月底為止，總計家數有922家，實施人數1萬8,840人。與前一期相比，本次新增118家，人數新增575人，與前三周相比，增加速度已漸趨緩。

勞動部表示，本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從行業別來看，目前無薪假情況最「慘」的行業為批發零售業，總計有245家，人數則為3,645人，製造業為第二，有170家、6,501人，至於住宿及餐飲業則排名第三，有168家、4,304人。

(工商 )