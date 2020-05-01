又有118家撐不住！無薪假至4月底共1.8萬人 11:172020/05/01 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至4月底為止，累計1.8萬人無薪假。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部今（1）日公布無薪假通報統計，截至4月底為止，總計家數有922家，實施人數1萬8,840人。與前一期相比，本次新增118家，人數新增575人，與前三周相比，增加速度已漸趨緩。 勞動部表示，本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。 從行業別來看，目前無薪假情況最「慘」的行業為批發零售業，總計有245家，人數則為3,645人，製造業為第二，有170家、6,501人，至於住宿及餐飲業則排名第三，有168家、4,304人。 (工商 ) #勞動部 #無薪假 #總計 #實施人數 #多數 也許您會感興趣 推薦閱讀 首年利息勞動部補貼 勞工紓困貸款明起跑 10:322020/04/29 財經 勞工紓困貸款明開辦 最高貸10萬元 首年免息 10:512020/04/29 生活 無薪假直線飆 藍委批紓困讓有需求者求助無門 12:052020/04/29 政治 勞動部推線上市集 幫社區特色產品找商機 12:222020/04/30 生活 問紓困打1999 竟轉語音推給勞動部 14:482020/04/30 生活 宣傳勞動節 勞動部出錢讓工會「罵勞動部」 15:202020/04/30 生活 勞動部計畫難幫身障員工 心路籲：不如補助雇主勞健保 16:542020/04/30 生活 國民黨籲放寬勞工紓困現金門檻 勞動部回應了 18:012020/04/30 政治 憂高齡勞工搶工作？中高齡就業專法實施前喊卡 17:322020/04/30 生活 考量疫情衝擊 中高齡者就業促進法暫緩施行 18:522020/04/30 財經 財經熱門新聞 五一勞工不快樂！勞動基金首季暴虧4,712億 史上最慘 - 財經 - 工商 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。