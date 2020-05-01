台北市長柯文哲上周因北市林森錢櫃大火案，人在屏東跑行程，而深陷政治風暴，後續2024佈局可能受影響。與柯常互相抨擊的民進黨桃園市議員王浩宇就再度開嗆，近日的一波民調，民眾黨支持度剩3.6%，若他民進黨砲手腳色，能拉下高雄韓國瑜、柯文哲，他感覺很值得。

王浩宇今1日在臉書發文指出，「昨天深夜的一場飯局，遇到好幾個黨內的資深前輩，」他們一看到我就說：「柯文哲真的可惡，為黨承擔真的辛苦了。」從禮拜日到現在的公關危機，柯市府從迴避到面對，柯粉從激烈洗版到最後慢慢收手，民眾黨在災難發生時還在那邊紅酒、起司，還在那邊把責任推給別的縣市。

他解釋，「100小時內，柯文哲已面臨近期最重大危機。對於柯粉抨擊，他認為，如果藍綠一樣爛、都是垃圾、白色會更好，那還扯桃園幹嘛？扯別的縣市幹嘛？民眾黨不就應該更好嗎？跟桃園比，不就凸顯了自己也一樣？」。

王浩宇還說，柯文哲粉專停滯很久的粉絲流失速度再次加速，「晚上的一波民調，民眾黨的支持度剩下3.6%，北市只剩下4%。支持柯文哲的族群，又更年輕、更侷限、更小眾。有一點社會經驗的人，都知道這樣的處理根本是在狡辯」。但王浩宇也指出，白軍網路上看來不利，但現實狀況沒那麼糟。

他坦言，過去的民進黨前輩擁有很強的戰鬥力，溫良恭儉讓從來就不是這個黨的特色，但執政後被當成沙包打幾年了。黨需要各種不同的角色，讓我扮演砲手的角色，儘管這個角色非常辛苦、儘管我會全身黑。

王浩宇強調，就算最後拿他換韓國瑜、換柯文哲，他也覺得很值得。大不了不要選了。

(中時電子報)