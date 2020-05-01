隨著國內新冠疫情連續出現多日「零確診」，不少民眾會想利用連假出遊，不過也因勞動節除了勞工放假外，學生沒有放假，因此，台北新兒童樂園連假第1天人潮和往常一樣，截至早上10點入園人數約為350人左右，兒童新樂園委管處組長連智鴻指出，今也正逢段考周，學生不太可能請假，因此本周末的人潮應該會多一些。

五一勞動節3天連假，也因疫情緩和，不少民眾會想利用假期出門走走，北市啟動熱門景點即時影像，讓民眾能避免到人潮較多的場所，許多場館也開始實施實名制，台北新兒童樂園入園處可看到防疫人員幫忙測量體溫、噴酒精，尚未實施實名制，連假第1天，入園的人潮也相對稀少，許多熱門遊樂設施不用排隊就能搶先搭。

連智鴻表示，今早10點入園人數約為350人，和平常日入園人數差不多，且本周正逢國小月考，更不可能請假，因此預估今天入園人數不會太多，而明後天學生考完試，相對人潮才會多一些。

(中時 )