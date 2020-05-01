iPhone 11巧妙降價收到奇效，蘋果（Apple Inc.）今年如法炮製？先前曾準確預測第2代iPhone SE發表與上市日期的爆料達人，稍早前曝光了對iPhone 12系列（暫定名稱）的價格預測。令人驚喜的是，入門款價格比iPhone 11還要便宜！換句話說，果粉今年要入手支援5G的新iPhone，還能小省一筆！

準確預測新 iPhone SE 將會在4月15日發表，22日上市的爆料達人 Jon Prosser （@jon_prosser），稍早前分享了他對 iPhone 12 系列的價格預測。他指出近期有不少關於iPhone 12價格的預測消息曝光，而他的消息來源也大方給出了價格預測，而且不是預測價格區間，是直接揭曉起跳價格。

根據他的消息來源，iPhone 12系 列總共四款，全都採用 OLED 螢幕而且支援 5G。5.4 吋款式價格US$649起，6.1 吋搭配 2 顆主鏡頭的款式價格 US$749 起，6.1 吋搭配 3 顆主鏡頭的款式價格 US$999起，6.7 吋搭配 3 顆主鏡頭以及 LiDAR 光學雷達掃瞄儀的款式價格則是 US$1099 起跳。

這份爆料中值得關注的，除了搭載 3 顆主鏡頭的兩款高階款式，價格都與 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 相同之外（高階款沒有變貴）；更值得一看的就是 5.4 吋價格僅 US$649，比 iPhone 11 的起跳價格US$699 更低！雖然螢幕較小，但在支援5G的前提下，價格更親民，相當不可思議。再將 6.1 吋 2 顆主鏡頭的款式價格納入來看，則與 2018 年的 iPhone XR 一樣，從 US$749 起跳，等於蘋果很明顯的調降了入手新 iPhone 的門檻，對於市場的吸引力不言可喻。

4月份新一代 iPhone SE 僅以 US$399 價格推出，在台售價（NT$14500）則是更比 2016 年當年的第一代 iPhone SE 更便宜一千(NT$15500)。在 Android 手機產品大多走向漲價的趨勢下，蘋果反其道而行的做法，犧牲利潤，但更有望吸引消費者加入。反向操作的策略是否能在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，收到期待的效果，值得觀察。當然，最終 iPhone 12 系列的價格為何，仍要以蘋果最終公佈的結果為準。

目前針對預定在秋季發表的 iPhone 12 系列，除了價格值得關注，令人略感不安的是發表時間很可能因為受到疫情影響而無法維持往年的規律。已經有不少預測指出 iPhone 12 系列會延後推出，或者上市時間分為兩波。全球果粉究竟會在何時迎接新一代 iPhone，讓人霧裡看花。

(科技)