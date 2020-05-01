銅鑼鄉長補選1號古素馨。（摘自古素馨臉書）

銅鑼鄉長補選2號謝昌年。（摘自謝昌年臉書）

銅鑼鄉長補選3號劉彥村。（摘自劉彥村臉書）

苗栗縣選舉委員會5月1日在銅鑼鄉中平集會所，辦理苗栗縣銅鑼鄉長補選候選人號次抽籤，由代理鄉長黃純德主持、監察小組委員原景良監察抽籤作業程序，抽籤結果出爐，1號古素馨、2號謝昌年、3號劉彥村，預定5月16日舉行補選投票。

第18屆銅鑼鄉長李瑞廷涉嫌違反公職人員選舉罷免法，遭台中高分院判決「當選無效」確定並解職。苗栗縣選委會依法辦理補選，銅鑼前鄉長李瑞廷妻子古素馨、銅鑼鄉民代表會前主席謝昌年及政治素人劉彥村等3人登記參選。

(中時 )