銅鑼鄉長補選 抽籤號次出爐 10:352020/05/01 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣選委會。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 銅鑼鄉長補選1號古素馨。（摘自古素馨臉書） 銅鑼鄉長補選2號謝昌年。（摘自謝昌年臉書） 銅鑼鄉長補選3號劉彥村。（摘自劉彥村臉書） 苗栗縣選舉委員會5月1日在銅鑼鄉中平集會所，辦理苗栗縣銅鑼鄉長補選候選人號次抽籤，由代理鄉長黃純德主持、監察小組委員原景良監察抽籤作業程序，抽籤結果出爐，1號古素馨、2號謝昌年、3號劉彥村，預定5月16日舉行補選投票。 第18屆銅鑼鄉長李瑞廷涉嫌違反公職人員選舉罷免法，遭台中高分院判決「當選無效」確定並解職。苗栗縣選委會依法辦理補選，銅鑼前鄉長李瑞廷妻子古素馨、銅鑼鄉民代表會前主席謝昌年及政治素人劉彥村等3人登記參選。 (中時 ) #鄉長 #抽籤 #補選 #銅鑼 #苗栗縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 南庄所工程 多次流標包商落跑 04:102020/04/27 地方新聞 苗栗最老 新興派出所廳舍 預定今年拆除 04:102020/04/27 地方新聞 苗栗縣新增司法相驗解剖處所 13:432020/04/27 生活 前苗栗縣議員偷吃女助理 女兒送修手機慘曝光 14:272020/04/27 社會 200多萬燒成廢鐵 賓士車國道起火燃燒 20:572020/04/27 社會 3嫌潑漆林榮基 高院裁定交保確定 10:472020/04/28 社會 疫情期間儲備戰力 苗栗旅館公會培訓人力 18:332020/04/28 生活 今年第5起！苗栗再傳石虎遭路殺 17:072020/04/29 社會 林榮基書店遭潑漆…綠委籲國安層級偵辦 提案內容曝光 11:442020/04/30 政治 苗栗縣長徐耀昌主持消防小隊長晉升 16:432020/04/30 社會 政治熱門新聞 高雄愛情摩天輪動工了？一張圖讓網友驚呼！ - 政治 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太感人… - 政治 韓國瑜新民調曝光....陳揮文大驚！點名3人？ - 政治 韓會被罷免？強強滾曝一通電話讓他數羊到天亮 - 政治 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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