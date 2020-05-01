太空人被證實作弊之後，球團仍極力避免2017年世界大賽的冠軍戒指外流。球團本來有人要拍賣這枚「成色不足」的冠軍戒，所得將做為對抗新冠肺炎的善款，也算是幫太空人做一件好事，但還是被球團伸手阻擋。

這枚冠軍戒的主人是前太空人球探David Brito，負責拍賣的是專收運動紀念品的Goldin Auctions，起標價7000美元(約台幣21萬)。根據相關契約，太空人有權在任何冠軍紀念品被拍賣之前，以1美元買回這些東西，除非太空人放棄這條款，否則冠軍戒應該無法流入市面。

小熊隊在2016年的暌違百年首冠，也有一位球探想要趁機拍賣冠軍戒，那是打破魔咒、價值連城的冠軍戒，小熊球團也不許他賣。小熊冠軍戒被拍賣網站下架時已經喊到了6.5萬美元(約台幣195萬元)，即使只是球探的戒指，估計仍能賣到10萬美元。這契約只限制一般球團員工，如果有球員或教練想拿出來賣還是被允許的。

(中時電子報)