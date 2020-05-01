台股本周各類股全面上揚，以汽車類指數上漲12.23％最強勢，通信網路類指數上漲2.36％漲幅最小。啟發投顧下周看好三大題材類股，包含：半導體股、生技股、5G概念股等，研判下周指數區間介於10,300-11,100點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含： 1.疫情對於市場干擾鈍化，且全球央行透過財政與貨幣政策撒錢救市，市場資金充沛。台股4月29日摩台指拉高結算帶動下，指數一舉突破站上季線；在短期均線多頭排列，且月線支撐力道強勁，順勢突破3月12日高檔10,845點，顯示行情續強，有機會挑戰「萬一」關卡。

2.美國經濟活動將重啟、台灣新冠肺炎連續零確診、及全球央行無限量貨幣寬鬆政策等利多，近期台股及匯市齊揚，並帶量攻堅過季線及前高10,710點雙關卡，激勵市場追價買氣，行情有機會續漲及攻堅萬一關卡上反壓。

(工商 )