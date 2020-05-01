美國總統川普4月30日在記者會中揚言，可能向中國加徵關稅，作為懲罰中國在初期應對新冠肺炎疫情做法不當。川普重申，相信新冠病毒是來自武漢實驗室。

路透、CNN於4月30日分別引述消息人士說法稱，指美國國務院、白宮國家安全委員會、財政部與國防部等部門正考慮不同方案，包括制裁、實施新一輪關稅、撤銷中國的主權豁免，甚至是取消美國債務責任等，向中國或其他國家承受疫情在全球擴散的責任。

但其中一名消息人士認為，美國目前仍向中國採購個人防護物資，因此推出懲罰措施可能影響採購及貿易協議，所以必須審慎評估。對此，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則否認，指美債義務的完全信任與信用是神聖不可侵犯，同時美國也承諾以美元作為全球儲備貨幣。

當川普被記者問及此事時回應稱，中國與美國簽訂貿易協議後，對方確實採購一定數量的美國產品，但因對方在疫情問題處理不當，貿易協議變得次要。

法新社報導，當被問到是否會考慮取消中國所持有的美國國債時，川普表示，有不同的選項，「可能採取更直接的手段，包括此前已使用過的，只要增加關稅就行了」。

(工商 )