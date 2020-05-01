新冠肺炎疫情肆虐全球，身為疫情重災區的美國，境內大小體育賽事都相繼停擺，不僅球員受到影響，就連部分球團員工生計也出現困難，如今這把火延燒到大聯盟的裁判，據最新消息指出，大聯盟要求裁判減薪35%。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，大聯盟日前與裁判工會召開長達8小時的視訊會議，雙方針對薪水問題展開一場激烈的討論，而在會議結束後裁判工會向大聯盟辦公室寄出一封保留信，希望在還沒討論出結果之前，不要扣留他們5月份的薪水。

據《今日美國報》（USA Today）專欄作家奈登賈爾（Bob Nightengale）消息指出，大聯盟要求裁判減薪35%，不過裁判僅願意減薪20%；消息人士稱，是否接受大聯盟的提議，裁判工會意見有些分歧，有些人認為減薪的幅度過大，有另一些人擔心，如果他們拒絕這項提議，大聯盟將會祭出更重的懲罰。

羅森索在報導中也寫道：「就像球員一樣，裁判們對自己不成比例的減薪表達出反抗，他們認為聯盟在生意興隆的那幾年也不會重新談判來增加薪水。」

據了解，大聯盟現在共有76名全職裁判，這些人在2020年球季合計可領3760萬美元的薪水，而大聯盟球員加起來可進帳40億美元以上收入，但聯盟的立場是，希望裁判跟球員共同承擔整季107億美元的營收。

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(中時電子報)