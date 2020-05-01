高雄：林姓男子因7萬元租車債務，昨日清晨與債主約在大寮區開封街廟前談判還錢，4名男子現身後因談不攏，抄起棍棒打人，現場還傳出槍響。轄區林園警分局清查後找到彈頭，隨後並逮捕涉案的23歲謝姓主嫌釐清案情。

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(中時電子報)