為7萬債務開槍 23主嫌逮到了 10:582020/05/01 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑似租車帳款糾紛，大寮包公廟傳出槍響，並有一人遭毆打成傷，警方帶回謝姓主嫌偵辦。（圖／翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄：林姓男子因7萬元租車債務，昨日清晨與債主約在大寮區開封街廟前談判還錢，4名男子現身後因談不攏，抄起棍棒打人，現場還傳出槍響。轄區林園警分局清查後找到彈頭，隨後並逮捕涉案的23歲謝姓主嫌釐清案情。 更多 CTWANT 報導 謝和弦噴漆還嗆「下次放火」叫網友選塔位！ 遭雙重起訴下場出爐 女瘋玩毒趴！四肢抽搐僵硬 友帶去「收驚」慘變植物人…半年後身亡 (中時電子報) #7萬 #債務 #主嫌 #開槍 #23 也許您會感興趣 推薦閱讀 《23講古堂》清朝女學木蘭從軍 竟持刀硬上男下屬 22:162020/04/27 歷史 五分埔3千萬搶案 2嫌遭判刑主嫌仍待審 18:402020/04/28 社會 兒保通報數7萬創新高 親友鄰居沒警覺 17:292020/04/28 生活 陸23城Q1經濟壓力測試 北上廣深降幅同步 02:442020/04/29 兩岸 新竹檢警聯手強力掃蕩山老鼠 4主嫌羈押禁見 13:442020/04/29 社會 詐騙嫌燒摩鐵拒捕開槍 警攻堅驚險畫面曝光 13:232020/04/30 社會 調查局追緝外逃再建功 吸金案主嫌杜凱玲押返 15:142020/04/30 社會 《異聞23錄》他將寶特瓶做成空調 讓成千上萬窮人活了下來 19:112020/04/30 搜奇 水牛島賭場吸金2億 主嫌杜凱玲今晚押解返台 19:272020/04/30 社會 談判債務傳槍響 高市警逮主嫌 04:102020/05/01 地方新聞 社會熱門新聞 高中女慘淪洩慾工具 男師新婚隔天帶她奔摩鐵 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 殺警案判無罪 劉承武：有樣學樣天下大亂 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 殯儀館女屍褲子被褪下！調監視器一看…竟遭 22歲男姦屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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