台中市議會第3屆第3次定期會1日為議員報到日，因應新冠肺炎疫情，場內人數依中央流行疫情指揮中心規定，維持在100人以下，為避免飛沫傳染，議員席、官員席及紀錄台座位加裝透明壓克力板，議事堂總量管制，連媒體記者每次只能容許7人進入，創下議會首見情況。

市議員陳淑華一早就到議會報到，進入議事堂站在議員席，透明壓克力板比人高，問政時確保飛沫不會噴出，保護自己也保護別人，她表示，議場變得不一樣了，座位加上隔板，具透視度，確實戴好口罩，防疫準備加嚴加密，監督市政也不能大「疫」。

市議會從5月1日至7月9日舉行定期會，專案報告，包括嚴重特殊傳染性肺炎對台中整體影響市政府因應措施、台中捷運整體建設專案報告等19案。

今天為報到日，很多議員簽到後，進入議事堂發現議員席大不同，座位之間都打造比人高的透明壓克力板，前面與隔座設立壓克力板，讓議員問政時不必擔心飛沫噴飛風險。

因應疫情，中央流行疫情指揮中心為避免群聚感染，建議停辦室內100人以上、室外500人以上集會活動，因議會為室內空間，為避免群聚感染，會期中減少人員參與。

除了議員席加裝透明壓克力，官員席及紀錄台座位也都加裝透明壓克力板，議會擴大防措施，為讓65席議員與官員在議事堂人數控制在100人之下，市府29個局處首長只有一半列席官員席，另一半官員在休息室待命，有需答詢時，才進入議事堂，防群聚風險。

市議會針對會期長達70天，議事堂實施總量管制，媒體記者每次只能容許7人進入，採取先到先進為原則，其餘至8樓記者室或9、10樓旁聽席採訪，為避免感染風險，進入議會要求全程佩戴口罩。

(中時 )