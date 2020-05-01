北市內湖警分局警備隊員警黃俊智，2017年8月、9月間擔服大門門崗，遇到2名民眾拾獲皮夾現金，分別1萬300元、8100元，下勤務後，他直接將錢佔為己有，並未依規定發還，遭拾獲民眾主動聯絡失主對質，他竟辯稱「沒有受理」。士林地院日前審結，依貪汙治罪條例判處應執行有期徒刑3年，褫奪公權3年，可上訴。

2017年8月24日上午11點，方姓民眾拾獲廖姓民眾遺失的皮夾，裡面有1萬300元以及證件，9月9日上午10時32分，魏姓女子拾獲不詳民眾遺失的錢包，內有8100元，正巧都是黃員擔任內湖警分局大門門崗，下勤務後，黃直接將皮夾現金佔為己有。

直到9月15日，方男記得拾得物紅包上有電話號碼，當時他有抄下來，依號碼詢問失主，是否有拿回皮夾，對方才說沒有，2人相約警局並通知督察組到場，調查後發現還有1件。

黃員辯稱，拾得物品的民眾趕時間，沒有停留下電話號碼後就離開，後來，他把很髒的皮夾放在印有「內湖分局」字樣的白色信封內，不記得有紅包，之後放在機車龍頭下的置物槽，騎回警備隊駐地就忘記這件事，想起來再尋找就不見了。第2次也是放在櫃台，後來就忘記了，沒有去登記也沒有佔為己有。

警方調查9月9日發生侵占遺失物，找下一班同仁作證，發現交接班時，黃並沒有告訴他有民眾撿到錢包，調閱監視器畫面雖然沒有看到黃將皮夾放入自己的背包內，但理應與下一班接班同仁告知。而且，8月24日拾得遺失物被民眾發現後，督察組介入調查，黃竟然說：「沒受理、沒印象這2個案件」。法官認為，員警不可能忘記，既然是不慎遺失，為何沒有主動告知不慎遺失，藉以捍衛自身清譽，反而說謊推託，更證明黃將遺失物佔為己有的意圖。

判決指，黃身為警務人員，不思廉潔自持、遵循法令，竟侵佔職務上所持有非公用私有之財物，危害官箴並減損公務機關執法威信，分別判處有期徒刑2年6月，應執行有期徒刑3年。

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(中時電子報)