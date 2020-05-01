爭議20多年的「代理孕母」法案迄今仍未定案，為彌補因病無法生育者的遺憾，民進黨立委吳秉叡提案修正《人工生殖法》修正草案，將代孕的法理依據直接透過《人工生殖法》進行規範，全案已在今天上午於立法院完成一讀程序，送交社福、司法法制委員會進行實質審查。

《人工生殖法》自民國96年實施以來，有關是否要進一步將「代理孕母」納入該法規範，讓代孕的行為合法化，因涉及科學、倫理、法律、社會道德等層面的問題，迄今沒有定論。但事實上，國內不少因故無法懷孕者，紛紛轉向地下化或是遠赴外國尋求代孕，讓代孕的議題始終只能在檯面下進行，因而欠缺法治的保障。

民進黨立委吳秉叡就指出，部分婦女因先天性無子宮、因病切除子宮，或是罹患重大病症不適合懷孕生產，為了有下一代，往往會希望能尋求人工代孕彌補缺憾。只是，礙於我國《人工生殖法》未明文開放代孕生殖，這樣的希望都只能落空。

吳秉叡進一步說，目前我國婦女總生育率長期低落，已淪為世界各國之末，若能從法制面開放代理孕母，某種程度也能有助解決少子化問題。

依吳秉叡所提《人工生殖法》修正草案內容顯示，要實施代孕生殖，須符合以下其中1項條件，包括妻無子宮；妻因子宮、免疫疾病或其他事實，難以孕育子女

；妻因懷孕或分娩有嚴重危及生命之虞。同時，若委託者須使用他人的精子或卵子，不得使用代孕者的卵子，或是代孕者配偶的精子。

對於代理孕母的保障部分，草案明定，代孕者保有康資訊及生活隱私不被干擾的權利、生產後對待孕子女是否有探視權得由雙方事先約定、懷孕失敗有終止契約或拒絕續約的權利。

值得關注的是，過去社會討論代孕問題時，常常會認為代理孕母不該藉此取得報酬，但基於現實狀況，該草案也明定，代孕主要以「互助」為原則，但委託者在主管機關所定金額或價額內，可對代孕者提供酬金；並應提供營養費或營養品，負擔必要的檢查、諮詢、醫療、照護、交通、工時損失及其他相關費用。

最重要的是，由代孕者所生的子女，依草案內容規定，由於代孕者只是代理懷孕，與胎兒並無血緣關係，因此，依照血緣原則，代孕出的子女，依法屬於委託者的子女。但如果委託者夫妻在胎兒出生前死亡，那麼，胎兒出生後，代孕者有優先收養的權力，但前提是收養程序，仍應依民法及兒童及少年福利與權益保障法的規定辦理。

(中時 )