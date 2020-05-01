關鍵字：新冠病毒，美國，蓬佩奧，一些政客，汙名化，政治病毒，造謠中傷，中國抗疫，國際正義，甩鍋

繼連日點名批判質疑大陸新冠病毒抗疫成效的美國國務卿蓬佩奧後，中共中央機關報《人民日報》國際關係專欄「鐘聲」1日起，鎖定「美國一些政客」，連載〈汙名化是危險的「政治病毒」──造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義（一）〉系列文章，強調美國一些政客的拙劣表演，只會破壞全球合作抗疫的努力，破壞命運與共的共識，破壞守望相助的家園

文章表示，美國媒體評論說，疫情肆虐，而一些政客卻最專注兩件事：「懟媒體」、「懟中國」。

文章批「汙名化中國」有三：「汙名化中國」衝擊國際正義，大陸不惜一切代價抗擊疫情，成功遏制了病毒擴散蔓延，挽救了無數人的生命，現在反遭一些無良政客肆無忌憚的誣衊、「甩鍋」。公理何在？正義何在？

「汙名化中國」當不得救命良藥。新冠病毒挑戰的是人類的生命權和健康權。美國一些政客不是想方設法治病救人，而是熱衷於發出巫師般的咒語，以為這就可以救人之命。

「汙名化中國」危害全球抗疫。美國一些政客的拙劣表演，只會破壞全球合作抗疫的努力，破壞命運與共的共識，破壞守望相助的家園。

文章稱，對危險的「政治病毒」，同樣需要全球合力抗擊。聯合國少數民族問題特別報告員費爾南德·瓦雷納警告，新冠肺炎不僅是健康問題，還可能成為加劇仇外、排外和仇恨情緒的病毒。西方一些戴口罩的亞裔人士在街頭遭到辱罵和毆打就是可怕的例證。世界著名科學期刊《自然》發表社論指出：「自新冠肺炎疫情發生以來，世界各地的亞裔成為種族主義攻擊對象，對難以計數的人造成身心健康和謀生方式的損失。」

鐘聲強調，面對病魔，是肆意挑撥、造謠生事，還是團結合作、共克時艱，考驗著人類對歷史、對生命、對未來的道德和良心。毫無疑問，如果任由「政治病毒」衝擊國際正義，任由美國一些政客把病毒當作政治武器，世界遭受的損失和痛苦，將難以估量，而且將在人類歷史上寫下十分黑暗的一頁。

(中時 )