北韓領導人金正恩近日被外媒傳出動了心血管手術，甚至直指已成植物人，但北韓官方至今未予回應，導致傳言滿天飛。不過，據日媒最新報導，金正恩的身體早在2月就出現狀況，當時為其治療的是德國醫療團。

熟知朝鮮半島議題的《朝日新聞》編輯委員牧野愛博29日投稿至《周刊現代》表示，依據美韓的消息，金正恩在2月的時候，身體就已經出現警訊。當時，北韓想請求法國醫療團治療，因為金正恩母親高英姬和父親金正日都曾接受法國醫生團的治療和手術，因此深受金家信賴，但可能因為新冠肺炎緣故，法國醫療團訪北韓計畫無法實現，改請德國醫療團協助。

據台灣國安高層表示，過國際情報交流，研析金正恩近日的動向，證實他確實有病在身，嚴重到不但行動不便，而且狀況不太樂觀。且在金正恩重病的消息傳出，大陸政軍界就出現諸多不尋常的動作，經過研析，這些動作都是是為了穩定北韓政局而準備，因此更能確認金正恩的病況確實相當嚴重。

(中時電子報)