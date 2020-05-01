電動車大廠特斯拉陸製Model 3標準續航升級版1日降價，補貼前起售價由人民幣（下同）32.38萬元降至29.18萬元，新能源車補貼後消費者購入價格從30.35萬元降至27.15萬元。對此，特斯拉對外事務副總裁陶琳表示，降價初衷是希望消費者能享受到新能源車補貼，並非占領更大市占率。

澎湃新聞報導，大陸財政部等四部門於4月23日發布的新能源車補貼政策通知稱，將新能源車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。2020年新能源車補貼新政設置30萬元的標準，即新能源車補貼前售價最多30萬元，售價超過30萬元的新能源車無法享有補貼。

由於此前陸製Model 3標準續航升級版補貼前的售價為32.38萬元，高於30萬元門檻。若特斯拉不調整售價，該車型在7月22日的過渡期結束後將失去補貼優惠。

針對此次降價，陶琳在接受陸媒採訪時指出，特斯拉的初衷是希望消費者能享受到大陸對新能源車的支持政策，幫助消費者以更合理的價格購買性價比更高的產品。

陶琳強調，特斯拉的定價策略很簡單，確定合理的利潤率，在此基礎上任何節省的費用，例如關稅調整、補貼、成本優化等，都將回饋給消費者。

陶琳指出，目前特斯拉汽車價格的變動，在市場上的反應很明確，由於是直營體系，終端價格透明，無員工折扣，所有人都是一樣的價格，相對應的，特斯拉有任何價格調整，所有人都會在第一時間知道。

位於上海自貿區臨港新片區的特斯拉上海超級工廠，是目前全球唯一一座正在生產特斯拉整車的工廠。陶琳表示，上海工廠正在按正常速度生產，產能每周為3千輛。此外，主要用於生產Model Y的特斯拉上海工廠二期廠房正在建設中，預計陸製Model Y將於2021年上市。

(工商 )