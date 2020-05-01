母親節即將到來，往年台中市東勢警分局都會舉辦餐會慶祝，今年因新冠肺炎疫情仍趨嚴重，為減少同仁群聚感染接觸機會，分局長陳家銘錄製感性告白影片，透過Line個別傳至每個警察媽媽手機，顯得格外貼心。

陳家銘表示，職場講求兩性平等，女警同仁也擔負像男警一樣工作，除了不辭辛勞用心於工作上，還要兼負家庭中賢妻良母各種角色，但是在表現上不比男警同事遜色。

東勢警分局女警媽媽收到康乃馨花束。（圖／東勢警分局提供）

陳家銘錄製一段感性告白影片，在母親節前透過Line軟體個別傳送到每個警察媽媽手機，並由人事室主任王家政代贈香氛沐浴禮盒及康乃馨花束，感謝警察媽媽們除擔負照顧家庭及子女教養責任外，同時需肩負維護社會治安、交通安全的使命。

東勢警分局女警媽媽收到康乃馨花束。（圖／東勢警分局提供）

陳家銘指出，為體恤所有女性同仁長期以來對分局的貢獻及辛勞，特別選在母親節前，誠摯地表達對她們的感謝與敬意，也祝福天下所有偉大媽媽們「母親節快樂」。

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(中時電子報)