因應即將到來的五一連假，屏東縣政府考量清明假期人潮聚集的情況，決定出動無人機至縣內熱門景點，進行防疫宣導，昨日先至民族夜市、黃昏市場等地試飛，民眾見狀都直呼驚奇。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)