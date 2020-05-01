五一連假 屏無人機旅遊熱點宣導防疫 11:042020/05/01 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春墾丁大街清明連假湧入大批遊客。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應即將到來的五一連假，屏東縣政府考量清明假期人潮聚集的情況，決定出動無人機至縣內熱門景點，進行防疫宣導，昨日先至民族夜市、黃昏市場等地試飛，民眾見狀都直呼驚奇。 更多 CTWANT 報導 情慾女作家淚訴：他舌頭伸進來！男演員怒告求償300萬 判決結果出爐 蘆洲少年搞大小女友肚！著急求助：不想讓家長知道 20萬人社團「討墮胎藥」 (中時電子報) #五一連假 #無人機 #屏縣 #旅遊熱點 #宣導 也許您會感興趣 推薦閱讀 農業科技化 花蓮開辦AI無人機智慧農業專班 11:262020/04/28 生活 五一連假景點人潮 新北三階段管制 13:402020/04/28 政治 聯強全通路全球同步預購智能無人機DJI Mavic Air 2 15:202020/04/28 財經 五一連假 蘇花改不提速 04:102020/04/29 地方新聞 五一連假人潮示警再擴大 指揮中心擬再增100個熱點 11:112020/04/29 生活 Google 地圖小技巧：防疫期間安心度過五一連假 12:482020/04/29 科技 五一連假 道瓊反向ETF規避國際風險 14:232020/04/29 財經 五一連假 蔡：請好好休息 為未來振興經濟做準備 15:292020/04/29 政治 學者估五一連假 可創200億產值 04:102020/04/30 生活新聞 五一連假 氣象局：這地區有焚風 午後降雨熱區曝光 08:172020/04/30 生活 社會熱門新聞 高中女慘淪洩慾工具 男師新婚隔天帶她奔摩鐵 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 殺警案判無罪 劉承武：有樣學樣天下大亂 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 桃園文化公園停車場工程坍塌 1女工人受困搜索中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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