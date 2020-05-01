曾犯下綁架富商勒索案的男子蔡進德，假釋出獄後，前年因與鄰居起爭執，他竟在光天化日下於公共巷弄持槍行刑式殺死對方；最高法院維持原判決，考量他去年已中風失語，將他依殺人等罪判處無期徒刑確定。

51歲的蔡男2003年12月27日遭羈押入所，後因他犯下強盜案與擄人勒贖案各被判刑8年及8年半確定，經合併執行有期徒刑15年6月後，2014年10月13日他獲假釋出監。

2018年12月24日下午5點，鄰居蔡姓男子騎乘機車返家，將機車停放巷口超商旁時，蔡進德認為對方瞪他，再加上先前積怨難忍，持槍近距離朝蔡的上半身連續開槍射殺，蔡中槍蹲地不起，他仍從背後近距離射殺。

歷審認為蔡男手段殘酷、駭人聽聞，若僅處以長期自由刑，尚不足以評價其犯罪所生之損害，但考量他逃亡數日後帶槍投案，到案後承認犯行，且因左側中大腦動脈流域中風，造成失語症，將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )