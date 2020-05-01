新冠肺炎疫情衝擊經濟與就業市場，導致目前許多企業勞工放無薪價，勞動部雖推出一系列勞工紓困方案，不過，民進黨立委周春米與民間團體質疑，針對疫情過後的振興計畫，尚未看到勞動部提出具體方案，既有的「僱用安定措施」因啟動門檻高，恐緩不濟急，呼籲勞動部應立即檢討「僱用安定措施」啟動機制，以發揮應有的穩定就業、預防失業功能。

國內疫情逐漸趨緩，台灣已經連續16天以上無本土案例，連續5天無確診，然而，疫情造成過內、外，經濟與就業市場衝擊，短期內難以達到復甦的目標。今天是51勞動節，周春米上午與學者林佳和及台灣勞工陣線祕書長孫友聯舉行記者會，呼籲勞動部檢討「僱用安定措施」。

周春米指出，根據勞動部統計，截至4月份實施減少工時（俗稱無薪假）的企業有588家，受影響勞工人數達14821人，可以看出疫情對經濟及就業市場的影響已經逐漸劇烈，事實上企業實施無薪價，就是勞工準備失業的前奏。

周春米說，「僱用安定措施」依據《就業保險促進就業實施辦法》第5條規定，就業保險失業率連續3個月達1％以上門檻時始得啟動，但從2010年制定至今未啟動過，因為現行啟動門檻採用錯誤指標，無法真實反映出景氣衰退情況。

孫友聯說，不景氣的時候雇主大多會優先放無薪價或減薪因應，既然沒有解僱勞工，就業保險失業率自然不會增加，等到就業保險失業率增加時，多半為時已晚。

學者林佳和認為，常設的、穩定的勞動市場工具，才能處理頻繁出現的產業危機，呼籲政府整個制度內涵與手段必須檢討，甚至重建，以因應未來可能不段出現的大小風暴。

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(中時 )