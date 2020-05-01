新冠肺炎疫情重創光觀旅宿業，日前繼位於北海岸萬里區的「翡翠灣福華渡假大飯店」宣布營業至昨日（4月30日）、結束26年的營運，今（1日）同樣位在北海岸、開幕8年的「金山海灣溫泉會館」也於官方臉書粉絲專頁及官網宣布，因受疫情影響而在今起吹熄燈號，若民眾還持有相關票券，可致電遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司辦理退款事宜。

金山海灣溫泉會館的露天風呂Spa區。（圖自金山海灣溫泉臉書粉絲專頁）

「金山海灣溫泉會館」在2月底時，便宣布因疫情影響，將館內露天風呂的營業時間縮減為僅周六、日開放，如今2個多月的時間過去，面對遙遙無期的疫情結束日，再也撐不下去，而發了公告指出「因疫影響，導致營業困難、即將在4月30日畫下句點。」貼文一出，引來網友不捨留言「真的很可惜！」、「天啊！太可惜了！我媽說這是她泡過所有的溫泉裡，海景最美的飯店！」而截至截稿前，記者幾度致電該飯店及公司已未有人應答。

斥資近2.1億的「金山海灣溫泉會館」以金山區漁會為主要投資方，與遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司攜手打造，並有漁業署及新北市府補助，力拼將礦港漁港轉型為觀光休閒發展。該飯店坐落於金山礦港海灣，三面臨海、坐擁沙灘，也是欣賞海景的好位置；飯店內有多款客房、湯屋及露天風呂Spa區，也能在此能泡到金山海灣海水溫泉，該泉質除金山磺港漁港外，目前只發現在台灣綠島、日本合倉及義大利西西里島有，相當罕見。

遊客泡完湯後，周遭也有許多景點可去，包含就近逛逛金山老街、享用美食小吃，還有獅頭山公園、燭台雙嶼、北海高爾夫俱樂部、金山海水浴場、 朱銘美術館、鄧麗君紀念公園、野柳、翡翠灣等，還可去報名飛行傘及搭船展開北海岸海上巡禮等遊程；此外，因飯店位於磺港漁港內，藉由漁船出海捕魚，遊客能在此大啖新鮮便宜的現撈海鮮。

(中時 )