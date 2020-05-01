林淑芬臉書。

發文前不做功課！林淑芬臉書攻擊水神 自家人都不挺

微酸性電解次氯酸水業者踢館民進黨立委記者會，為證明產品安全示範喝下肚，強調雖不建議飲用但誤喝也不用太擔心，事隔一天再遭到民進黨立委林淑芬圍剿，甚至標記要衛福部管一管，醫美名醫詹富盛對此反彈，強調溫和親膚，其實次氯酸在日本已使用超過30年，更是厚生省公告的食品殺菌添加物，林立委發文前恐怕並沒有爬文國外文獻，先做好功課。

打開瓶蓋直接飲用，證明微酸性電解次氯酸水對人體溫和不刺激，但這樣的畫面卻又遭到綠委來找碴。民進黨立委林淑芬在臉書上連兩篇po文，聲稱衛福部說次氯酸水不能喝，甚至標記衛福部要不要管一管，底下卻遭到網友留言，po出醫美名醫詹富盛曾接受平面媒體專訪說法，表示在20到200ppm範圍間，經過國內外FDA核准的次氯酸水不僅能用在皮膚、眼睛、黏膜，甚至是傷口都安全無刺激，打臉林淑芬。

醫美名醫詹富盛：「它是非常溫和的，我們也都直接拿來洗手，甚至噴到眼睛或是噴傷口，我們醫界使用很久了，其實也能夠噴食物。」

多次針對次氯酸水出面宣導使用觀念，詹富盛強調自己都會拿來做洗手消毒用，次氯酸在日本已使用超過30年，更是厚生省公告的食品殺菌添加物，在美國也經過FDA公告食品接觸殺菌成分。

醫美名醫詹富盛：「我不太懂的是為什麼衛福部要寫不能噴灑在皮膚上。」

立法委員何志偉：「我自己使用上都是非常溫和，也完全沒感受到刺激，又不是叫你要拿來敷臉，我想國內也應該要參考國外意見來給台灣做更完整的衛教，說清楚講明白 。」

連自家人也不相挺，就是因為國外也出現不少抗菌液使用次氯酸水，但標榜能親膚，甚至能少量噴灑在傷口上，微酸性電解次氯酸水業者本著對產品安全負責，強調不建議飲用，但誤食也不要恐慌為出發點示範，卻遭立委見獵心喜猛攻，與專業文獻背道而馳，求證林淑芬本人則掛電話不回應，恐怕委員未來發文前還是先多做點功課。

(中時電子報)