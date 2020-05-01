針對五一連假熱區景點人潮示警APP「高速公路1968」正式上陣，1日上午各警示熱點都顯示人潮正常的燈號，但近日突然崛起的新興熱點宜蘭縣「抹茶山登山步道」卻湧進不少遊客，但因為宜蘭縣政府採取人員、車輛管制，許多遊客不得其門而入，有人說抹茶山景點「塞爆」恐不符合實際狀況。

宜蘭縣政府工旅處表示，縣府嚴格遵守中央防疫規範及建議，而五峰旗風景區因為鄰近抹茶山，所以採取雙重管制，停車場實施50％的停車管制，人潮則嚴格執行500人分流，因此確實有許多遊客及車輛想進入五峰旗風景區或抹茶山，就會被擋在外面，或引導前往他處。

而新北市在在今早也推播，10時30分報時山步道，停車場已達5成滿，已啟動車輛一出一進的管制！並提醒民眾，連假出門請遵守景區三階段管制，如民眾強行進入可依違反《發展觀光條例》處以5千至10萬元！車輛強行進入則可處9百至1千8百元罰鍰！

(中時電子報)