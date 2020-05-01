北市中正二分局警備隊簽到用的公務電腦，被人意外發現竟有神祕小資料夾，打開一看，赫然是數禎女子搔首弄姿、任人拍攝的裸照。隊上調查後，始知是1名高姓警員自拍老婆後，把照片存進去。分局另接獲該警員其他離譜投訴，經調查確認後，記小過處分。

據悉，2018年10月時，該分局警備隊員警簽到時，發現電腦D槽有個名為「camera」的資料夾，內部存有一名女子裸照，讓人臉紅心跳，隊員們議論紛紛，向隊長反應後，經查才知是高姓警員所為。

此外，高姓警員另被投訴，將私人重機停放在分局對外的繳費停車格，連被貼了「請勿佔用」也不鳥，繼續霸占1年；還擅自接用公家水龍頭，拿來清洗該私人重機等，種種行為都被同事認為竊占公家資源，但他已從警30年，是資深學長，沒有小員警敢當面「告誡」他，只好選擇投訴。

對於其種種荒唐行徑，中正二分局對外表示，已約談過高姓員警，他表示照片內容是經太太同意而拍，暫存公用電腦而已，絕無故意供人瀏覽、散布等意圖，而佔用公家資源等情事他則坦承認錯，種種行徑雖未觸犯刑法，但仍屬違反規定，因此予以記過處分。

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(中時電子報)