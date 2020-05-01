針對外界對於嘉義地方法院無罪判決的討論，中華民國法官協會認為是推動司法改革及政府政策成形的助力，但也同時呼籲衛生福利部及法務部等相關機關，妥速修法建構一套完善的精障患者治療處遇制度，建立精神衛生安全處遇機制。

法官協會指出，司法要有溫度，應傾聽人民聲音，貼近人民感受，基於公平審判原則，協會對此尚未確定的判決結果當然不該評論，但鑒於近來精神障礙患者隨機殺人事件日增，實有建制社會安全網機制以接住精障患者的必要。

協會表示，尤其精障行為人於宣判無罪後，依法交保在外，將形成社區的不定時炸彈，而造成安全防衛漏洞。究其原因，在於我國欠缺健全、無縫接軌的精神衛生安全處遇機制，結果卻是由司法體系代揹黑鍋。

法官協會建議借鏡於英國制度，以精神障礙作為抗辯事由，實務上極為罕見，因一旦抗辯成功，依該國制度，被告被長期甚至終身監禁在精神醫院的可能性極大，反觀台灣被告一旦因精神障礙而被輕判或無罪，仍能交保在外，沒有完整的精神醫院體系得以無縫接軌此方面的社會安全環節。

法協指出，建立社會安全網是司法改革國是會議的共識，也是受害者家屬及人民的殷切期盼，呼籲相關機關妥速修法，未來一旦法院以精神障礙為由判決無罪，即可由精神醫療機構組成的社會安全網「立馬接住」，以兼顧治療需要及避免再次對社會造成可能的危害。

(中時 )