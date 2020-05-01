市場研究公司Canalys於1日發布報告稱，新冠肺炎疫情對2020年第一季的全球智慧手機市場造成嚴重影響，出貨量年減13％至2.72億支。首季三星出貨量排名全球第一，但年減17％至6,000萬支。排名第二的華為出貨量4,900萬支，年減17％，該公司正繼續從海外市場轉向中國市場。

新浪科技報導，緊追在三星、華為之後的分別是，蘋果排名第三，出貨量年減8％至3,700萬支。前五名中表現最好的是小米，排名第四，銷量年增9％，達到3,000萬支。Vivo排名第五，銷量為2,400萬支，年增3％。

在進入2020年初，全球智慧手機市場表現良好，此前已連續兩季增長。Canalys高級分析師Ben Stanton表示，但目前對新設備的需求已崩塌。2020年2月，當疫情集中在中國時，廠商主要關心如何生產足夠多的智慧手機來滿足全球需求。但3月份，情況發生很大變化。智慧手機製造業現在正逐步恢復，但隨著全球一半地區受到疫情的嚴重影響，手機銷量暴跌。

Ben Stanton指出，糟糕的業績、裁員、停工消息對市場造成極大的焦慮與不確定性。對大部分人而言，智慧手機仍是必需品，線上通路供貨確保必須更換手機的人可以購買，但許多將新手機作為奢侈品的消費者延遲購買。

Canalys分析，幾乎沒有智慧手機廠商能承受目前的衝擊。由於製造業務集中在韓國和越南，三星在2月份處於有利地位。然而隨著疫情在全球蔓延，這樣的優勢很快就消失不見。由於iPhone 11在首季早期的強勁銷售，蘋果是受到影響較小的廠商之一。

此外，蘋果近期推出的新款iPhone SE具有重要戰略意義，可以在用戶等待5G旗艦手機之際，確保iPhone的出貨量。而華為的海外出貨量暴跌35％，該公司推出第一款沒有谷歌行動服務的P系列手機P40。然而，通路商對這些未經過市場檢驗的產品感到擔憂，因此最初的通路訂單低於華為的預期。

Canalys報告稱，疫情對智慧手機銷售通路也造成巨大影響。在歐洲等執行嚴格隔離措施的地區，全通路零售商正盡力將線下庫存轉移到線上通路，但為此付出高額成本。這些零售商在倉儲、運輸與送貨方面的能力尚未做好全面向線上轉移的準備。這也影響它們從供應商和分銷商處進貨的需求。Canalys預計，在上述地區，未來幾周電商通路將出現明顯的優勢。

Canalys指出，第一季中國的智慧手機市場受到疫情重大影響。作為全球最大市場，首季中國智慧手機出貨量為7,260萬支，年減18％。在疫情衝擊下，主要智慧手機廠商展現強大抗壓能力，前五大廠發布的業績都優於預期。

在中國市場方面，華為是前五大廠中唯一出貨量逆勢增長的廠商。OPPO穩居第二，vivo名列第三，兩家廠商的出貨量分別年減26％、19％。小米第一季出貨量年減26％，排名第四位，蘋果則名列第五。

(工商 )