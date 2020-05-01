新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，宜蘭縣政府雖然已經籌備了數月之久，但因疫情仍未消退，宜蘭縣長林姿妙1日宣布，今年的宜蘭國際童玩藝術節將停辦一年，這也是1996年開辦以來，宜蘭縣政府第4次宣布停辦童玩節，前3次分別是1998年因腸病毒疫情，2003年SARS疫情，以及2008年前宜蘭縣長呂國華改辦「蘭雨節」（童玩節因此停辦兩年）。

(中時 )