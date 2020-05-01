童玩節再度停辦！宜縣府約大家明年再相見 11:342020/05/01 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭國際童玩藝術節受到新冠肺炎疫情影響，宜蘭縣政府再度宣布停辦一年。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，宜蘭縣政府雖然已經籌備了數月之久，但因疫情仍未消退，宜蘭縣長林姿妙1日宣布，今年的宜蘭國際童玩藝術節將停辦一年，這也是1996年開辦以來，宜蘭縣政府第4次宣布停辦童玩節，前3次分別是1998年因腸病毒疫情，2003年SARS疫情，以及2008年前宜蘭縣長呂國華改辦「蘭雨節」（童玩節因此停辦兩年）。 (中時 ) #疫情 #童玩節 #宜蘭 #宜蘭縣長 #縣政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 防五一假破口 多省市下禁足令 04:102020/04/27 焦點新聞 疫鳴驚人 紫外消毒殺菌燈成爆款 04:102020/04/27 焦點新聞 美企防疫大作戰 線上股東會加速普及 04:102020/04/27 全球財經 連續兩天零確診 蔡英文感謝國人配合守住疫情防線 18:412020/04/27 政治 蔡英文520演說 工商業籲向對岸釋善意 04:102020/04/28 財經要聞 APP捐口罩首日數量 網驚嚇：太扯了！ 14:192020/04/28 政治 《科技》抗疫 晶片廠READY 15:232020/04/28 財經 抗疫第100天！這2大事件讓陳時中最緊張 18:082020/04/28 生活 川普要求索賠 全面調查陸疫情瞞報 04:102020/04/29 焦點新聞 國外指數期貨贏家專欄－美股 區間震盪機率大 04:102020/04/29 證券．權證 生活熱門新聞 殺警無罪關鍵鑑定醫曝光！曾嗆受害家屬這句 宅神怒了 - 生活 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 不想加速癌細胞成長 日常6件事絕不能偷懶 - 生活 台灣連5天0確診！何晶轉PO這手勢 網一看全想歪 - 生活 才制住新冠疫情 陸再爆恐怖「神秘病毒」已攻陷11省 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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