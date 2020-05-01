中國社科院旅遊研究中心等機構28日發佈《新冠肺炎疫情下旅遊需求趨勢調研報告》。報告顯示，武漢成為網友最想去旅遊的城市。很快 ＃武漢成為疫情後網民最想去旅遊的城市＃ 登上微博熱搜，截至4月30日18時話題閱讀量已超過2.5億。2000多萬條大數據中武漢飆升為最想去城市TOP1。

微信公眾號「武漢發佈」報導，中國社科院通過對2000多萬條文本的大數據輿情分析、15163份有效問卷和多位受邀用戶線上1對1深度訪談，並借助旅遊心理學和旅遊行為學相關理論，最終形成該報告。

《報告》顯示，疫情前全國遊客最想去旅遊的城市前五位依次為北京、上海、重慶、深圳、成都，武漢位列第8位。疫情之後，排名發生了變化，武漢成為遊客最想去的城市，北京位列第二位，其後依次是重慶、上海、廈門、杭州等。在省份排行榜上，疫情前湖北省未能躋身「最想去的省份」前10位，疫情之後升至榜單第2位，僅次於北京，遊客希望通過旅遊消費為湖北經濟發展作貢獻。

「這份結果可以說飽含著全國人民的深情，表達著大眾對『英雄的城市』的關切和支持。」中國社會科學院旅遊研究中心主任宋瑞表示，「個人而言，我會在疫情結束後去武漢，相信很多人應該和我的想法差不多。」

對於湖北省內遊客而言，武漢也是最想去的旅遊城市。湖北遊客最想去旅遊的省份中，除湖北之外的省份，基本上都是曾對口支援湖北的省份。《報告》分析稱，16省份「一省包一市」的舉措，讓湖北網友對這些省份更親近，更願意選擇他們為疫情後出遊的目的地。

報告顯示，研究對象中絕大部分人對旅遊持正向態度，普遍對旅遊充滿懷念和嚮往之情，旅遊消費的潛在人群更是在疫情過後進一步擴展，而周邊遊將會是未來一年最受歡迎的旅遊類型。

中國社會科學院旅遊研究中心主任宋瑞分析，疫情只是暫時阻斷了人們旅行的步伐，但不會改變旅遊的願望，反而會讓人更加嚮往旅遊。「隨著疫情結束，會有更多的人帶著更深的感情去武漢看看，去感受這個城市的魅力。」

中國旅遊研究院院長、文化和旅遊部數據中心主任戴斌指出，武漢是長江旅遊經濟帶的重點城市，疫情結束後的武漢值得一游。武漢歷史文化悠久、文化時尚感強，辨識度高，是一座沿江夜景與人間煙火交相輝映的城市。一旦疫情結束，旅遊市場會有序恢復。」

武漢成為網友最想去旅遊的城市，那麼這個「五一」大家會怎麼過？旅遊博主「@普洱王在此」說：疫情防控期間，我在家裡直播，帶著大家雲旅遊。如今，武漢正慢慢恢復活力，我可以真正在旅途中「上線」了。「五一」出遊計劃均在武漢市內，如曇華林、東湖、江灘等等。「因為熱愛，希望武漢的美被更多人看到。」

網友「退休市民史翔星」說：五一會和家人在東湖綠道、知音號和船長9號游船轉一轉，還計劃到漢口江邊的老建築古蹟旁去看看。我在家中辦了個小型「攝影展」，「每去一個地方，我都喜歡拍拍照，希望能把武漢好玩的地方全部湊齊在這面牆上。」

網友「@兔子」表示：作為一名咖啡師，我工作的地方正在準備著「五一」的活動。我身邊有很多國內國外的朋友，他們都把武漢列為即將要來的地方，不是說說而已的那種。我相信未來不久武漢的旅遊一定會重新恢復的！

在鄭州工作的「90後王陽」表示：曾在武漢度過了4年大學時光。現在的武漢新建了好多心儀的打卡地，整個城市綠化也越來越好，還有好多地標都還沒來得及打卡，過一段時間我就會「衝」過來，把打卡地全部玩遍。

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(中時 )