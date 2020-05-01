"The notion that [Jerry Krause] broke up the Bulls is asinine and absurd... Jerry Reinsdorf broke up the Bulls because he didn't want to pay anybody." -Charles Barkley



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儘管隨著喬丹紀錄片「最後一舞」當中曝光，造成1998年公牛王朝宣告瓦解的關鍵人物，是當時公牛總管克羅斯，不過「惡漢」球評巴克利卻不這樣想，巴克利1日公開放話，當年造就公牛王朝瓦解的罪人，應該是公牛老闆萊因斯多夫！

「那些說公牛王朝解體是因為總管克羅斯的論調很愚蠢，也很荒誕，應該是公牛老闆萊因斯多夫拆散了公牛，因為他不願給任何球員錢，」巴克利說，「請想想看，當時萊因斯多夫放走了霍雷斯格蘭特，因為他變自由球員而公牛不想花錢。」

「喬丹紀錄片裡面沒提到這些，這就是格蘭特離開公牛跳槽魔術的主要原因，」巴克利說，「萊因斯多夫只在喬丹最後兩季給了大合約，之前他都超值使用喬丹，讓他很開心，他也給皮朋超值合約，這就是他拆散公牛原因，他只想省錢。」

巴克利甚至批評萊因斯多夫很不厚道，因為萊因斯多夫讓身為公牛總管的克羅斯扮演黑臉，萊因斯多夫卻躲在幕後不用出面。事實上，萊因斯多夫自從1998年拆散公牛王朝後，公牛從此跟總冠軍無緣，甚至連總冠軍賽都沒再打進過了，也算另類報應。

(中時 )