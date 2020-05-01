高雄醫學大學附設中和紀念醫院護理師許慧玉，獲頒今年勞動部全國模範勞工表揚。（高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供／林良齊台北傳真）

從小體弱多病常進出醫院的許慧玉，每每看到親切微笑的白衣天使總能安心，因此，國中畢業時就選擇進入護專，畢業後一路從事護理師至今已27年，曾經參與過2003年SARS防疫工作、擔任索羅門群島台灣衛生中心常駐團長等任務，今年也參與新冠肺炎抗疫，獲頒勞動部全國模範勞工表揚。

許慧玉回憶，從小經常出入醫院，但出入醫院時每每總是會有細心的護理師照顧，成為她從事護理工作的初衷。

從事護理師生涯中，讓許慧玉印象深刻的一定有抗SARS，她說，2003年持接到通知要去支援SARS病房，在隔離區第一線照顧病人，當時一聽到後，沒有多加思考，僅花了2個小時整理行李，就開始2個多月的抗SARS，她回憶，穿著隔離衣時，容易造成如出疹等皮膚相關疾病，所幸當時的皮膚科醫師用遠距離看診，也協助度過那一段時間。

除了參與抗SARS外，許慧玉也擔任過索羅門群島的台灣衛生中心常駐團長，她說，105年首年到索羅門群島時，就染上最嚴重的登革熱2型，過程中包括嚴重發燒、骨頭疼痛等登革熱症狀都出現，所幸台灣的醫師透過視訊隔空看診，但秉持著「絕對不能客死異鄉」的信念，她挺了過來，痊癒後還把血清捐贈給當地的實驗室。

今年新冠肺炎疫情延燒時，許慧玉則負責執行門禁管制，詢問病人旅遊史、職業別、接觸史及群聚史等資料，將疫情阻擋於院外。

對於榮獲全國模範勞工殊榮，許慧玉說，駐索台灣衛生中心團長的經驗，不是結束而是另一個專業的開始，國際醫療需要大家的參與和付出，希望自己能持續精進，幫助台灣成為國際健康村的一份子。

(中時 )