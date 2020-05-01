北韓最高領導人金正恩遭傳接受心血管手術後病危，外界紛紛猜測可能的接班人選，先前有分析指，金正恩胞妹金與正因為身為女性，不會被平壤權貴接納為新領導人，但資深媒體人陳東豪直言，金與正野心勃勃，且掌公安大權，因此若從代理人職位要往繼承人邁進，金與正手段一定會比金正恩更兇狠，唯有如此，才能震住老臣。

陳東豪在政論節目「關鍵時刻」上直言，為何要說金與正上位會比金正恩更兇狠？這就要從姑丈張成澤說起，當金正恩要處理張成澤的時候可能內心還有動搖，畢竟張是護著金正恩上位的關鍵人物。但是金與正是冷眼旁觀不發一語。

陳東豪指出，金與正掌公安系統，當初父親金正日留下的顧命大臣，不是一個一個被剷除，就是被做掉，很有可能皆是金與正背後痛下殺手。

陳東豪更表示，北韓是很保守的國家，若金與正要從代理人成為繼承人，一個女性若要讓老軍頭服氣，金與正必須手段更堅決，更殘酷更有威權，否則金與正將壓不住陣腳。但最重要的是，金與正野心勃勃，不會輕言放棄！

(中時電子報)