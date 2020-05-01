海砂屋隨時可能崩塌，新北市工務局擬定《新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例》草案，只要達一定比例住戶申請鑑定，結果能推及整棟建築，解決釘子戶問題；草案更訂有斷水電、強拆機制，加速海砂屋改建。全案將待市政會議通過後，送議會審議。

淡水東來大廈於1988年完工，被鑑定為海砂屋，更曾發生小貨車因騎樓塌陷遭吞噬的駭人事件，但因住戶整合意見不同，重建延宕多年；新北市長侯友宜上任後，推出許多強制作為，終讓大廈順利拆除準備重建。

加速改建 遠離倒塌

過去新北市雖訂有高氯離子建築處理要點，但缺乏強制作為，工務局新擬定自治條例草案，除讓規範更詳盡，也新增市府強制作為，希望盡速讓住戶遠離房子隨時可能倒塌的惡夢。

草案規定，住戶發現建築有白華、析晶、鋼筋腐蝕或混凝土剝落現象時，可委託鑑定，並向市府申請鑑定或補強補助；但若建築物經鑑定氯離子含量超準，加上地下室柱垂直向批裂縫明顯、水平向裂縫寬度達3公釐以上等問題，市府有權要求民眾停止使用大樓，嚴重可斷水斷電，甚至強制拆除。

工務局建照科長廖瓊華表示，氯離子鑑定須鑽孔採樣，新擬定自治條例草案規定，只要申請住戶超過一定比例，也就是每200平方公尺鑑定1處、一層3處以上，且平均分布，結果認定是海砂屋，就能類推整棟皆為海砂屋，過去一、二戶反對導致改建延宕的情形可望減少。

解決釘子戶問題

廖瓊華說，自治條例也針對拆除、補強提供相關補助，希望加速海砂屋改建。全案經市政會議通過後，將送議會審議。

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(中時電子報)