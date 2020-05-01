衛生福利部台中醫院神經內科醫師吳宇軒指出，經為患者緊急安排頭部電腦斷層及腦斷層血管攝影，發現左邊脊椎動脈剝離，剝離的血塊流到腦幹造成阻塞。（馮惠宜攝）

蛤，只不過是到游泳池用水柱沖脖子，竟然會造成腦動脈剝離併發腦梗塞；台中一名37歲的男子一周三次游泳健身，一個月前如常游泳後到SPA池用水柱按摩紓壓，未料回家後先是覺得脖子撕裂痛，沒幾個小時候就出現右側手腳無力及口齒不清，家人送他到急診，一檢查竟然是腦中風；醫師指出，脖子周圍有很多重要的大血管，進行按摩時宜避開，才能避免腦動脈剝離。

衛生福利部台中醫院神經內科醫師吳宇軒指出，經為患者緊急安排頭部電腦斷層及腦斷層血管攝影，發現左邊脊椎動脈剝離，經抗凝血劑治療一周加上復健，幸好沒有留下明顯後遺症。

吳宇軒表示，後頸中線兩側表淺處就是脊椎動脈，一旦受到外力衝擊，很有可能會造成損傷甚至形成剝離，常見如spa池強力水柱衝擊、頸部按摩位置使力不當、以及車禍外力撞擊，都可能導致脊椎動脈剝離。動脈剝離處容易形成斑塊，一旦脫落就會變成血栓，往顱內流而導致腦中風。

吳宇軒說，脖子周圍有許多重要的大血管如頸動脈、脊椎動脈經過，一定要好好保護，進行按摩時避開脖子周圍，才能避免腦動脈剝離。而腦中風常見三大症狀：包括突發性單側肢體無力、麻木、臉歪嘴斜、說話不清楚；如有上述症狀一定要迅速至附近醫院急診室就醫，把握腦中風急救的黃金時機！

(中時 )