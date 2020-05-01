因新冠肺炎（COVID-19）疫情推動的在家工作（WFH）潮，讓Zoom這類鎖定視訊功能的服務快速竄起！不過，Zoom爆紅後卻禁不起放大檢視，頻頻惹出爭議。稍早前Zoom改口宣稱日活躍用戶（daily active user , DAU）未達先前宣稱的3億，令人咋舌。

Zoom視訊服務在疫情期間興起，讓許多科技大廠完全坐不住，包含Facebook宣佈推出全新Messenger Rooms話題圈功能，還有讓WhatsApp可支援8人視訊等，可說都是回應Zoom的後招。且原本僅向G Suite以及教育版用戶開放的Google Meet進階功能，Google不僅延長開放時間，更進一步向所有Gmail用戶免費開放，也是衝著Zoom而來的對策。然而，現在居然爆出Zoom宣稱的日活躍用戶數據有誤導性，讓人十分無言。

4月22日Zoom曾在官方部落格中宣布，該公司擁有3億日活躍用戶，可說是令人難以忽視的成績。但是近日Zoom被發現修改了先前的說法，改為「每天有3億Zoom會議參與者」。Zoom指出他們無意識地將「用戶數/人」與「參與者」這兩種計算標準搞混，因此造成先前的錯誤。

日活躍用戶與會議參與者的計算標準完全不同。前者一天只統計一次，而如果有一個人一天參與5次不同的Zoom會議，參與次數則將被計算為5次。以此來看，等於先前Zoom表示有3億日活躍用戶的說法，是一個灌水後的數據。按照過往業界做法，大多是以日活躍用戶、月活躍用戶的數據來作為指標。Zoom所統計的會議參與次數，則是更簡單、更具誤導性的數據，會讓人以為Zoom的平台使用者數量比實際更多。

按照Zoom改口後的說法，他們在2019年12月每日的會議參與者數量達到1000萬，在疫情嚴重的期間，在今年3月同個數字飆升至2億、在4月份則達到了3億。以類似服務來看，微軟先前公布Teams日活躍用戶數是7500萬，Google則是指出Google Meet每天增加用戶數量約有300萬，目前每天使用Google Meet視訊服務的參與者已達到1億。

(科技)