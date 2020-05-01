高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，但近日卻傳出市長夫人李佳芬暗中下指導棋，罷韓WECARE指控，李佳芬再度指示兩大將 民政局長曹桓榮、教育局長吳榕峯，啟動降低投票意願「救韓計畫」。對於相關謠言，韓國瑜今天也站上火線回應，「WECARE指控他家人的行為是抹黑、造謠加缺德！」。

WECARE高雄昨(30日)在臉書指出，其實這個計畫已經進行好一段時間了。4/19敦睦艦隊爆發24例確診，韓國瑜自己以為撿到槍，瞬間拉高聲量，不再玩躲避球，企圖澆熄4/17才剛確定的罷免投票日以及興訟失敗的罷韓氣勢。李佳芬就想到，如果藉由疫情嚴峻， 學校不願意出借做投票所，那不就等於 無法辦理選務，而且又 不會被捉住小辮子。

李佳芬馬上找來子弟兵吳榕峯，要他暗中要求所有學校先不要同意出借給選委會。吳榕峯給學校的藉口就是沒有人承諾投完票的消毒工作！然而，中選會早在數星期前就下達罷免投票的防疫計畫給高雄選委會。

此外，李佳芬也找來另一大將民政局長曹桓榮，要他交代區長，商借學校時迴避消毒工作，甚至要求學校自己消毒。剛進行完區長大調動的區長們，誰敢不從。果然很快的，所有學校358所全部不簽署同意書。所有學校不配合，一千八百多個投開票所，直接少了932個。

WECRAE更點名高雄選委會總幹事袁德明，因為這一次人事大調動，有推薦幾個人，上級也為讓他配合抵制罷免選務，也就順勢升遷他的人；但事與願違，中選會依法5/5公告選舉的時間要到了。完全不准學校出借，實在太明顯。2018年高雄1823投開票所中，一共有304間學校，一共提供932投開票所，如果限制學校只能提供兩間教室，至少會改變約一半約四百個投開地點。加上區公所不敢找私人寺廟等，一方面形成公告日投開票所尚未準備好窘境，另一方面讓人民感到不便，要走更遠，又可以降低投票率。

對於WECRAE這一大套指控，韓國瑜今天(1日)出席「中山四路沿海路面改建完工記者會」時被記者問及此事，他大感震怒，拉下口罩痛批「這些人要罷免我個人沒意見，但不要又扯到我的家人，這種行為完全是造謠、抹黑加缺德！」。

(中時電子報)