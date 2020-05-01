周揚青閨密吳雨晴來頭不小。（圖／翻攝自pippawu517 IG）

羅志祥（小豬）和周揚青9年情斷，女方掀出分手秘辛，指羅志祥男女關係亂，還喜歡「多人運動」，周揚青爆料後隨即收手，傳因小豬求饒心軟，而周揚青的閨密「pippawu」則在IG嗆和羅志祥沒完，會替周揚青討回公道，媒體揭密，這位pippawu也來頭不小，名下有5間公司，爸爸是房地產小開，母親也是餐飲大亨。

周揚青發出分手文後引發軒然大波，有媒體指周揚青在大陸背景很硬，父親疑曾任職中國銀行副行長，但未獲證實，而和周揚青是鐵桿閨密的「pippawu」，則在IG表示3個月前就知道這件事，為羅志祥欺負周揚青而不平，揚言要一筆筆討回來。

據《鏡周刊》報導，這位「pippawu」本名吳雨晴，和周揚青可能從高中時期就認識，家世背景不輸周揚青，父母都是富商，吳雨晴自己也有5間公司，還引進台灣的排骨餐聽到深圳，周揚青自己也曾為吳雨晴的餐廳發文宣傳，而吳雨晴過去和胡彥斌傳過緋聞，但最後嫁給台灣富二代。

(中時電子報)