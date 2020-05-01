羅志祥（小豬）和周揚青9年情斷，女方掀出分手秘辛，指羅志祥男女關係亂，還喜歡「多人運動」，周揚青爆料後隨即收手，傳因小豬求饒心軟，而周揚青的閨密「pippawu」則在IG嗆和羅志祥沒完，會替周揚青討回公道，媒體揭密，這位pippawu也來頭不小，名下有5間公司，爸爸是房地產小開，母親也是餐飲大亨。
周揚青發出分手文後引發軒然大波，有媒體指周揚青在大陸背景很硬，父親疑曾任職中國銀行副行長，但未獲證實，而和周揚青是鐵桿閨密的「pippawu」，則在IG表示3個月前就知道這件事，為羅志祥欺負周揚青而不平，揚言要一筆筆討回來。
據《鏡周刊》報導，這位「pippawu」本名吳雨晴，和周揚青可能從高中時期就認識，家世背景不輸周揚青，父母都是富商，吳雨晴自己也有5間公司，還引進台灣的排骨餐聽到深圳，周揚青自己也曾為吳雨晴的餐廳發文宣傳，而吳雨晴過去和胡彥斌傳過緋聞，但最後嫁給台灣富二代。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。