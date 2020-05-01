工作人員做好防疫準備。（趙雙傑攝）

民眾到國稅局申報所得稅。（趙雙傑攝）

財政部長蘇建榮特別到台北國稅局視察。（趙雙傑攝）

所得稅申報今日是第一天，各地方國稅局配合今年的特殊情況，和新的報稅方式，開設了協助民眾辦理健保卡密碼申請、變更的窗口，申報人等候區的座位安排，依社交距離保持在1.5公尺，對防疫仍維持高度的警戒。

財政部長蘇建榮特別到台北國稅局視察，並呼籲家盡可能在家用網路報稅，若要到國稅局也可安心，因為防疫措施都做足。

(中時 )