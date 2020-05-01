所得稅申報第一天 申報等候區設社交距離 12:212020/05/01 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾到國稅局申報所得稅。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工作人員做好防疫準備。（趙雙傑攝） 民眾到國稅局申報所得稅。（趙雙傑攝） 財政部長蘇建榮特別到台北國稅局視察。（趙雙傑攝） 所得稅申報今日是第一天，各地方國稅局配合今年的特殊情況，和新的報稅方式，開設了協助民眾辦理健保卡密碼申請、變更的窗口，申報人等候區的座位安排，依社交距離保持在1.5公尺，對防疫仍維持高度的警戒。 財政部長蘇建榮特別到台北國稅局視察，並呼籲家盡可能在家用網路報稅，若要到國稅局也可安心，因為防疫措施都做足。 (中時 ) #國稅局 #申報 #防疫 #報稅 #社交距離 也許您會感興趣 推薦閱讀 哥倫比亞採訪台灣防疫 中信銀入鏡 04:102020/04/28 金融．稅務 歐美疫情不退 13檔防疫概念股交投熱 04:102020/04/28 證券．權證 新北志工隊 防疫送餐不喊累 04:102020/04/29 地方新聞 大西瓜戴口罩 防疫前線甜在心 04:102020/04/29 地方新聞 竹市防疫 會考拒陪考 用餐有紙隔板 04:102020/04/29 地方新聞 黃偉哲：1968APP失準像錯誤試劑 期待精進避免錯殺 10:182020/04/29 政治 消防救護員 防疫物資優先補 04:102020/04/30 地方新聞 防疫權力熱氣球就怕… 04:102020/04/30 時論廣場 金寶電子推防疫產品 以科技智慧增援防疫最前線 17:312020/04/30 財經 病死還是餓死的抉擇 04:102020/05/01 時論廣場 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 時事 殺警無罪關鍵鑑定醫曝光！曾嗆受害家屬這句 宅神怒了 - 時事 五一連假開跑 新北這幾處人車潮已額滿、不宜再前往 - 生活 金正恩快現身？情報人士：藉病清君側 - 生活 台灣連5天0確診！何晶轉PO這手勢 網一看全想歪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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