抗新冠病毒明星藥物瑞德西韋（Remdesivir）臨床試驗報佳音，美國藥廠吉利德（Gilead）表示，將在年底前生產超過百萬劑，助病患對抗肺炎，但因投資人聚焦愛滋病藥物第2季銷量恐受疫情衝擊，吉利德盤後股價下跌逾 2%。

CNBC報導，吉利德指出，預計5月底前可生產逾14萬劑10日療程的瑞德西韋，今年底前生產超過100萬療程用藥，明年可再生產數百萬劑。

吉利德周三（29日）公布瑞德西韋的臨床試驗結果，新冠肺炎病患接受5天療程後，至少有5成患者獲得改善，這項臨床試驗有397位重症患者參與，不過並沒有對照組。

為了研發對抗COVID-19療法，吉利德主管表示，今年為瑞德西韋挹注的研發費用，可能達10億美元。不過由於吉利德去年營收高達74%屬於愛滋病藥物組合，投資人除了關注瑞德西韋進展，也擔憂吉利德愛滋藥物第2季銷售受疫情打擊。

吉利德股價周四小漲1.03%，來到84美元，盤後跌逾2%，今年以（截至4月止）累計股價大漲近30%。

(中時電子報)