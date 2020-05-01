家住台中太平區1位近70歲的郭姓婦人與兒子同住一起，日前傍晚5點多其子上班尚未返家，因肚子餓就獨自一人前往附近店家買便當，結果買完便當竟忘記回家的方向，並向便當店老闆表示自己迷路了，新平派出所員警獲報後前往處理，帶返派出所後透過人臉辨識系統比對，確認其身分，順利護送婦人返家，婦人兒子到家得知後，非常感謝警方熱心為民服務。

太平警分局新平派出所警員洪存億、王俞閔日前傍晚5點多擔服巡邏勤務，接獲某便當店員警報案稱「有1婦人迷路了，目前在店內休息，請警方協助」。員警到場後瞭解，原來是婦人迷路了，詢問過程中發現郭姓婦人疑有失智現象，只知道自己姓名，家住何處就無法確切表達，僅表示自己與兒子住一起，因肚子餓加上兒子工作尚未返家，就獨自一人四處找尋附近有無店家可買晚餐，不料買完便當後竟迷失方向。員警先將婦人帶返派出所，最後並透用人臉辨識系統比對，待確認郭姓婦人身分後，並護送其返家。

警方護送婦人返家時接近晚間7點多，恰巧其子也剛下班到家不久，事後得知母親發生的過程，非常感謝警方的協助，並私下表示母親年邁最近有些失智現象，但平常都在家附近活動並且會自行返家，第一次發生這情況相當驚訝，爾後會多注意其動態。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是年長者的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

＃台中太平區 ＃便當店 ＃太平警分局新平派出所 ＃迷路 ＃人臉辨識系統 ＃失智

(中時 )