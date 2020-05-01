◎不孕者曙光 代理孕母草案一讀通過

爭議20多年的「代理孕母」法案迄今仍未定案，為彌補因病無法生育者的遺憾，民進黨立委吳秉叡提案修正《人工生殖法》修正草案，將代孕的法理依據直接透過《人工生殖法》進行規範，全案已在今天上午於立法院完成一讀程序，送交社福、司法法制委員會進行實質審查。

◎北部2景點五成滿 小心被管制入場掃興

針對五一連假熱區景點人潮示警APP「高速公路1968」正式上陣，1日上午各警示熱點都顯示人潮正常的燈號，但近日突然崛起的新興熱點宜蘭縣「抹茶山登山步道」卻湧進不少遊客，但因為宜蘭縣政府採取人員、車輛管制，許多遊客不得其門而入，有人說抹茶山景點「塞爆」恐不符合實際狀況。

◎史上最慘！勞動基金暴虧4700億

受到全球股、債市大幅下跌影響，勞動基金短期績效亦受到衝擊，勞動基金運用局今（1）日五一勞動節公布第1季投資損益，截至3 月底止，整體勞動基金評價後收益數為負4,712.5億元，收益率負11.16％，寫下歷史單季最大虧損。

◎童玩節再度停辦！明年再相見

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，宜蘭縣政府雖然已經籌備了數月之久，但因疫情仍未消退，宜蘭縣長林姿妙1日宣布，今年的宜蘭國際童玩藝術節將停辦一年，這也是1996年開辦以來，宜蘭縣政府第4次宣布停辦童玩節，前3次分別是1998年因腸病毒疫情，2003年SARS疫情，以及2008年前宜蘭縣長呂國華改辦「蘭雨節」（童玩節因此停辦兩年）。

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(中時電子報)