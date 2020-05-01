市場研究公司IDC於1日發布報告稱，2020年第一季全球智慧手機出貨量年減11.7％至2.758億支。與上年同期相比，2020年首季出現有史以來最大的降幅，主因是新冠肺炎疫情從第一季爆發，同時首季也是中國疫情的高峰。到第一季末，疫情擴散至全球。

新浪科技報導，從各地市場來看，IDC指出，第一季中國市場的降幅最大，出貨量年減20.3％。由於中國市場幾乎占全球出貨量的四分之一，因此對整個市場造成巨大影響。同時，全球市場對中國智慧手機供應鏈的依賴也帶來問題。美國、西歐市場分別年減16.1％、18.3％。

IDC研究總監Nabila Popal表示，最初只是發生在中國的供給問題，但目前已演變成一場全球經濟危機。需求問題在第一季末開始顯現。雖然中國的供應鏈在季末開始恢復，但全球主要經濟體紛紛進入徹底的隔離，導致消費者需求被抑制。

Nabila Popal指出，在這種不確定性強的時期，消費者對支出越來越謹慎，因此很難相信智慧手機的購買不會受到影響。需求下降，加上全球各地零售門市的關閉停業，對包括手機在內的所有消費級設備市場都造成嚴重影響。由於隔離帶來的不確定性，以及總體經濟受到的長期影響，手機廠商正在重新思考對2020年的展望。

據IDC分析，隨著新增的新冠肺炎病例開始放緩，3月份中國市場需求優於預期。然而，3月份的復甦主要是由於此前的需求被壓抑。這種反彈不太可能持續，因為全球的經濟下滑，預計也會影響到中國和消費者情緒，預計2020年只有第四季可能出現增長。

(工商 )