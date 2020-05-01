正值美國疫情惡化，讓美國總統川普與大陸之間齟齬加深之際，紐約時報報導指出，根據現職與前任美國官員透露，川普政府資深官員正在對美國情報單位施壓，要求找出「新冠病毒源自武漢實驗室」相關有利證據，藉此對陸賠償。

報導指出，由於上層行政官員施壓，讓部分情報分析員擔憂病毒相關情報評估恐遭扭曲，且正當川普與陸槓上之際，他們恐成為政治工具。至於是否能找到確切證據證實病毒與實驗室相關，多數情報單位仍存疑，而研究新冠病毒基因的科學家也早已指出，正如同愛滋病、伊波拉病毒以及SARS，這次新冠病毒也是非從實驗室製造出來。

新冠病毒在美已造成確診破百萬、死亡人數也超過6萬，無論在確診與病死人數皆為全球最多。對此，川普團隊一轉先前稱讚陸防疫成效的態度，近期多次評大陸隱瞞疫情，藉此轉移川普政府處理疫情不當。為了將國內目光轉移，根據現職與前任美國官員透露，川普團隊內對陸強硬鷹派的國務卿、同時也曾任中央情報局局長的蓬佩奧，由他帶頭催促美國情報單位要找出「病毒從實驗室流出」的更多證據。

報導指出，曾在SARS期間擔任記者、報導大陸疫情的白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）早在1月時向情報單位施壓，要求蒐集證據來證明病毒與實驗室有關。此外，美國安會中負責追蹤大規模毀滅性武器的專家魯吉洛（Anthony Ruggiero）早在1月時也對中央情報局未能找到病毒源頭任何證據大表不滿。而根據1名了解該場會議的人士透露，中央情報局人員當時表明，沒有足夠證據支持任何一種理論。而中央情報局也研判，目前事實顯示並無跡象證明病毒是出於武漢病毒研究所。

而主管美國各情報單位的美國國家情報總監辦公室（ODNI）4月30日也首次發表聲明指出，「情報社群將持續仔細檢視現存所有的資訊與情報，判定疫情爆發是起源於遭感染的動物，或是武漢實驗室內的意外事故」，「根據廣泛科學界的共識，新冠病毒並非人造或是基因改造」。

(中時電子報)