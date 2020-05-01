受這波疫情衝擊，阿秋餐飲集團業績大幅下滑逾八成，卻越挫越勇！繼收掉「阿秋大肥鵝」台中太平店、及旗下「好運來」洲際宴展中心，並獲得政府2,000萬紓困貸款後，在股東們力挺下，阿秋宣布重新調整經營腳步，同時看好疫情已有紓緩跡象，決定逆勢於台中市東南區砸重金擴展「阿秋大肥鵝」新分店。

阿秋餐飲集團董事長廖豐民表示，阿秋近期因業績受創而傳出收店、裁員、減薪等負面消息，但「阿秋不因一時挫折而打退堂鼓」，既然要永續經營，就要積極展店！

阿秋大肥鵝台中新店規劃走庭園式餐廳風格，內用區與戶外區約可容納600個座位，主打燒烤類、現場販售店內的招牌燒鵝、燒鴨、港式點心等人氣料理，營業時間也將延長至凌晨3點的消夜場，最快7月暑假期間登場。

廖豐民表示，自從疫情爆發以來，消費者不敢到飯店、餐廳聚餐，外送成為消費新趨勢，阿秋的特殊菜單也與外送平台合作，但外帶與內用的平均客單價卻明顯縮水2成，利潤也變薄了；而消費者即使進來餐廳吃飯，用餐時間也由過去1.5-2小時縮短成1小時，這場疫情改變了多數消費者的用餐習慣。

因應消費者的用餐習慣改變，阿秋餐飲集團近期員工大縮編，從原本的160人精簡成100人左右；旗下「好運來」洲際宴展中心以喜慶宴客為主力，這波受到疫情的衝擊最大，由於桌宴紛紛取消，只剩小吃撐場，造成業績嚴重衰退逾八成！

廖豐民表示，「好運來」除了向房東中信金提出租金調降五成及延緩半年繳租等請求之外，近日也已順利取得紓困低利貸款2,000萬元，目前防疫期間已改採桌宴預約制，靜待下半年宴會市場回春後重新出發。

至於阿秋大肥鵝台中黎明旗艦店，由於連續5天「零確診」，進來餐廳用餐的消費者明顯增加。

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(中時電子報)