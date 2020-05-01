五一連假第一天，交通部1968App人潮警示地點基隆廟口及北海岸人流都維持正常，瑞芳區的熱門景點九份老街等，經記者實際前往發現人潮有逐漸回升的跡象，山下水湳洞停車場有湧現拍照人潮，但整體人潮還維持在安全範圍內，其餘民眾喜愛的戶外散步景點劍龍稜等已出現滿位情形，警方啟動疏導模式，避免人潮聚集。
九份商圈理事長許立育指出，因疫情影響日前九份人潮降至一成左右，而今天連假又剛好天氣很好，光一個上午觀察人潮回升至少有達到兩成半，而政府及金包里老街的各個出入口皆有配置兩名人員來進行酒精噴灑消毒跟防疫宣導，他也期盼民眾出遊可以安全又健康。
瑞芳警分局呼籲遊客前往其他地區遊玩，避免人群群聚，造成疫情擴散的風險，並表示，已針對連續假期民眾可能前往的景點加強交通疏導，若發現有人群持續群聚的情形，立刻啟動交通管制分流措施，將遊客疏導至其他景點。
瑞芳警分局提醒，雖已多日0確診，但疫情目前仍持續，呼籲國人仍不可鬆懈，應多注意避免前往人群聚聚的公共場所，以避免疫情擴散。
(中時 )
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