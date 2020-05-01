針對幼兒園涉兒虐，台中市教局表示，該名教保員目前停職接受調查當中，若認定違反兒權法，最高可處30萬元罰款，也將同時通報為不適任教保服務人員。（翻攝《爆料公社》／盧金足台中傳真）

台中市南屯區一家知名私之幼兒園傳出教保園拉扯5歲孩童的頭髮，還疑怒打該名學童的頭部，家長氣的在臉書不公開社團《爆料公社》PO出監視器畫面，家人心痛的心說「太可惡了，把小孩當什麼！難怪小朋友不敢去上課」，教育局1日表示，確有不當管教幼兒情形，該名教保員目前停職接受調查當中，若認定違反《兒權法》，最高可處30萬元罰款，通報為不適任教保服務人員，不得於幼兒園服務。

受害孩童的家人在臉書發文表示，在監視器裡可以看到另一個老師，明明有看到自己的同事正在扯小朋友的頭髮，卻好像習以為常，沒出面阻止！這讓社員不禁猜測難道是常態了嗎？！「一位老師情緒失控，另一位應該趕快接手，讓同事冷靜一下啊！另一位老師明顯有看見同事失控，起身後我以為是要去勸告的，結果竟然無視去做自己的事？！

這家幼兒園對是否教保員涉及兒虐，不願出面說明，市府立即派員到幼兒園查，教育局表示，園方與老師都承認錯誤

，該名導師確有不當管教幼兒情形，市府對此深感痛心，此案已由家防中心展開調查，該名教保員目前停職接受調查當中，若認定違反兒權法，最高可處30萬元罰款，教育局也將同時通報為不適任教保服務人員，不得於幼兒園服務。

另針對幼兒園負責人督導不周，市府將派員全面稽查，要求園方立即改善，若再有缺失，將依幼兒教育及照顧法開罰最高3萬元；對於該名教保人員不當管教，也同步爭取教育部加速修正教保服務人員條例，納入相關罰條，絕不寬貸。

教育局強調「零體罰」原則，盼教保服務人員以溫暖、正向態度，與幼兒建立信賴關係，確保幼兒學習權益。

(中時 )