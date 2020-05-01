周揚青指控羅志祥「多人運動」，這類報復行為恐將觸法！民進黨立委蘇巧慧提案訂定《性隱私侵害防制條例》草案，禁止民眾在未經他人同意下揭露與對方性交、猥褻的行為，更不得公開「他人其他與性相關之行為」。全案今在立法院已完成一讀。

該法案一旦通過，未來面臨與羅志祥類似遭遇的民眾，將可依法遏止私密資訊被公開，違者最重將面臨3年有期徒刑；且犯案動機若是為了「報復」，則加重其刑至二分之一。

韓國N號門事件引發全球對性隱私權利保障的關注，立委蘇巧慧指出，隨著網路通訊技術蓬勃發展，近來未經他人同意利用網路散播他人性隱私的情況，已成為各國常見的新犯罪型態。

蘇巧慧表示，許多國家自2009年起，已相繼訂立相關法規處理這類危害性隱私的情況，但台灣迄今尚有專法規範，僅能以妨礙風化罪、散布猥褻物品罪、妨害名譽罪、妨害秘密等罪論處，對受害人性隱私權的保障顯然不足。

因此，蘇巧慧說，經參酌各國立法狀況，並考量我國相關法律規範不足之處，已提出「性隱私侵害防制條例」，制定專法保障民眾的隱私權。

該條例草案明定，所謂的「性隱私侵害」，是指在未經他人同意情況下，紀錄、傳送、公開或揭露「與性有關的行為」，其中包括四類行為，分別是「有對價之性交、猥褻或人體性器官接觸、裸露之行為」、「利用他人性交、猥褻或人體性器官接觸、裸露之行為」、「拍攝、製造、儲存或持有他人為性交、猥褻、人體性器官接觸、裸露或人體性器官之圖畫、照片、影音、影帶、光碟、電子訊號或其他物品。」

第四類行為，預估影響層面將最為廣泛，也就是揭露「他人其他與性相關之行為」。

若以現實情況而言，近日網紅周揚青透過微博指控羅志祥劈腿，並用文字細數對方的私生活，像是「你（指羅志祥）和曾經介紹給我見過的你旗下的女藝人，甚至你的化妝師，都有長期不正當男女關系」、「更過分的是你們還會經常舉行正常人都無法想象的『多人運動』」。從目前的草案內容來看，周揚青的微博文字，恐已有揭露「他人其他與性相關之行為」之嫌。

未來若立法通過，羅志祥若再遭遇周揚青公布更多不為人知的私生活，條例可能成為保護傘，遏止前女友繼續爆料。

所以，未來該草案若三讀通過，羅志祥是否可依此尋求保護？參與立法提案連署的民進黨立委范雲表示，理論上是沒錯，畢竟在報復的場域中，這種揭露個人隱私與秘密的事情，對一個人的傷害與影響很大，尤其如果小豬羅志祥是女性，那麼舊社會文化角度來看，傷害恐怕會更大。

至於罰則部分，該草案明定，未經同意以錄音、照相、錄影或以他法紀錄他人之性隱私者，處6月以上、3年以下有期徒刑、拘役，得併科新臺幣50萬元下罰金。意圖營利、報復或毀損他人名譽犯前項之罪者，依前項之規定加重其刑至二分之一。

同時，該草案也明訂相關罪責的追訴屬「告訴乃論」。若以羅志祥的情況為例，就是需要本人對周揚青提起告發，才能啟動後續法律責任的追訴。

目前該草案已於今天立法院列入報告事項，經宣讀後，因朝野無異議，已順利送交衛福、司法兩委員會審查。

(中時 )