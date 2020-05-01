雲林縣虎尾興隆毛巾觀光工廠推出的毛巾口罩，是德國新科技專利，又通過國內公證檢驗的抗菌及抑臭測試。（許素惠攝）

業者也推出防疫包，內容除了毛巾口罩，還有抗菌毛巾及茶樹精油消毒液。（許素惠攝）

興隆毛巾引進最新機械，將獲德國專利的抗菌氧化鋅纖維和棉紗混紡，製成抗菌毛巾及口罩。（許素惠攝）

美國總統川普曾建議以圍巾權充口罩，台灣毛巾業者則趕上防疫需求，推出最新科技德國專利的氧化鋅纖維，和棉紗永久混紡的抗菌抑臭毛巾，並將之製成口罩，通過全國公證檢驗，在金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等抗菌效果幾乎百分百，不少人大量購買寄給國外親友。

雲林縣虎尾鎮興隆毛巾觀光工廠總經理林國隆指出，目前口罩政策大人2周可買9片，小孩每周可買5片，需求大的人可能還是不足，更別說要存起來寄給在國外的親友，毛巾口罩不受限於2個月只能寄30片的規定，可以愛買多少就買多少愛寄多少就寄多少。

林國隆表示，該公司推出的毛巾口罩非常透氣柔軟，採用德國專利的新技術，將具有抑臭、抗過敏及抗菌的氧化鋅纖維，與棉紗永久混紡，通過金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等多項檢驗，在防黴測試部分，也取得未生長黑麴菌的公證。

林國隆說，目前外科口罩每片5元，該毛巾口罩目前特價99元，洗滌30次內抗菌效果仍佳，折合每次才3元，洗次後則可當防飛沫的一般口罩使用，很多人大批購買寄往日本、加拿大多倫多、美國紐約、法國等給親友。

(中時 )