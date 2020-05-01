陸商務部：生活服務企業復工率逾80％ 11:592020/05/01 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸商務部1日消息指出，隨著大陸疫情防控向好態勢進一步鞏固，全國生活服務企業復工率已經達到超過80％。商務部新聞發言人高峰表示，目前，一些企業在營業過程中仍面臨顧客不敢消費、不放心消費等困難。商務部將會同相關部門，制定落實減輕小微企業和個體工商家房租的政策。 新華社報導，此外，大陸商務部還將展開社區生活服務業發展推廣試驗，激發社區消費潛力。適時實施餐飲業振興行動，引導餐飲業連鎖化、品牌化、數位化與生態化發展。 (工商 ) #全國 #服務企業 #復工率 #大陸商務部 #商務部 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》美擴大銷陸出口管制 台積電持續關注 16:142020/04/28 財經 朝野缺共識 泰國擱置加入CPTPP計劃 17:382020/04/28 國際 老美追殺陸企猛招來了！供貨華為恐有麻煩 台積電回應了 18:522020/04/28 財經 消息：陸兩會521召開 會期一周史上最短 20:232020/04/28 兩岸 中山工商技能競賽成績亮眼 盼全國賽再創佳績 20:242020/04/28 生活 宏佳騰Dory 115 母親節獻禮首選 04:102020/04/29 投資理財 全國技能競賽 桃竹苗分署創佳績 04:102020/04/29 投資理財 陸兩會時間拍板： 521政協 522人大會議召開 10:152020/04/29 兩岸 陸宣布5／21、22召開全國兩會 陸股聞訊上揚 11:082020/04/29 財經 陸商務部：外貿企業訂單拒收拒付風險上升 18:082020/04/30 財經 財經熱門新聞 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 五一對不起勞工！勞動基金首季暴虧4,712億 史上最慘 - 即時 - 工商 川普驚爆1句解脫！油價狂噴有救了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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