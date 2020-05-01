據大陸商務部1日消息指出，隨著大陸疫情防控向好態勢進一步鞏固，全國生活服務企業復工率已經達到超過80％。商務部新聞發言人高峰表示，目前，一些企業在營業過程中仍面臨顧客不敢消費、不放心消費等困難。商務部將會同相關部門，制定落實減輕小微企業和個體工商家房租的政策。

新華社報導，此外，大陸商務部還將展開社區生活服務業發展推廣試驗，激發社區消費潛力。適時實施餐飲業振興行動，引導餐飲業連鎖化、品牌化、數位化與生態化發展。

(工商 )