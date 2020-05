大陸澎湃新聞1日報導,復旦大學等3國團隊研究成果最近登上頂級學術期刊《科學》(Science)雜誌,研究認為,大陸爆發疫情期間,僅實施社交距離政策,就足以控制新冠肺炎或降低峰值發病率40至60%,並延遲疫情。以年齡言,14歲以下最不容易受感染,65歲以上人更容易受到感染。

報導指出,大陸疫情逐漸平息之際,美國、西班牙、義大利等國形勢仍舊嚴峻。各國該選擇怎樣的疫情控制政策是科學問題。

來自大陸、美國、義大利團隊的研究報告〈Changes in contact patterns shape the dynamics of the COVID-19 outbreak in China〉,4月29日刊載在《科學》指出,截至目前,關於年齡、接觸模式、社交距離、感染易感性和新冠肺炎傳播動態之間的相互作用仍不清楚。他們試圖為更具有針對性的長期防控策略提供科學依據。

合作研究團隊成員有:復旦大學公共衛生學院博士生導師、公共衛生安全教育部重點實驗室主任余宏杰、義大利ISI基金會、湖南省疾控中心、義大利布魯諾.凱斯勒基金會計算流行病學家Marco Ajelli、美國立衛生研究院(NIH)福格蒂國際中心、美國東北大學生物和社會技術系統類比實驗室。研究的通訊作者是余宏杰與Marco Ajelli。

研究團隊分析了新冠疫情暴發之前和疫情暴發期間,武漢和上海的接觸調查資料,以及來自湖南省的接觸者追蹤資訊。

研究得出,在執行社交距離疏遠政策期間,武漢和上海兩地平均每天的接觸均減少了80%左右,大部分的互動僅限於家庭。研究還發現,0-14歲的兒童比15-64歲的成年人更不容易受到感染,而相比之下65歲以上的人更容易受到感染。

基於這些資料,研究團隊建立了一個傳播模型,他們認為,大陸暴發疫情期間,僅實施社交距離政策,就足以控制新冠肺炎。另外,雖然主動關閉學校本身不能阻斷傳播,但它們可以將峰值發病率降低40%至60%,並延遲疫情。

總的來說,這項研究提供的證據表明,在武漢和上海實施的干預措施,以及由此導致的人類行為變化,大大減少了日常接觸,從根本上減少了互動。這使得了新冠肺炎傳播的急劇減少。

研究團隊總結認為,或許最重要的是,實施嚴格生硬的封鎖策略在經濟上和心理上都極具較大影響,「從長遠來看,更有針對性地阻斷傳播是更好的選擇。」

(中時 )