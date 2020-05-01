鐵路警察李承翰去年7月遭持刀乘客鄭姓男子刺死，鄭男昨獲判無罪，引起輿論譁然，嘉義地檢署昨晚提起上訴。多名藍委今天呼籲修法，若獲判無罪，至少要有終身隔離機制，直到治癒後才可放出來；對此，警政署強調，目前研議加重對襲警行為的處罰；衛福部表示，一昧汙名化精神疾病患者，只會造成更多社會問題。

國民黨團書記長蔣萬安說，鄭男獲判無罪，司法無法還他公道，造成家屬二度傷害，嚴重打擊員警士氣，除了檢察官提起上訴外，希望司法院能加速司法改革，另外社政、衛政、警政等政府部門也要重視給予相關資源。

判決書認定鄭男行為時，已達《刑法》第19條第1項因精神障礙而無法辨識行為違法程度，依法判其無罪。國民黨團副書記長李貴敏表示，精神科的鑑定報告，無法證明鄭男行兇當下不知道在殺人，只能說停藥有無法判斷的情況，這對被害人非常不公平，若任何行兇嫌犯以此當免死金牌，對警察與全民都非常危險。

藍委葉毓蘭透露，昨天判決書出爐後，許多警察在群組提醒千萬不要積極執法，因為葬送生命的話，國家也不會還你公道，她主張修定《刑法》87條，由鑑定小組認定沒有治癒可能的被告，若要判無罪，至少要有終身隔離機制，唯有確定治癒者才可放出來。

藍委林思銘說，法院單憑台中榮總鑑定報告，認定被告罹患思覺失調症，行為當下喪失行為能力，讓人覺得不夠客觀，要求未來應尋求兩家以上專業醫療機構的鑑定，才能作為判決依據。藍委陳玉珍痛批，蔡英文的司法改革換來更多隨機殺人，讓人民對司法不信任，司法成績零分。

「絕不讓李承翰白白犧牲」，警政署副署長黃宗仁指出，去年警察人員因公死亡6人、殉職6人、受傷近千人，人數遠遠超過公務員，目前研議加重對襲警行為的處罰，設立專款，保證基層員警執勤的安全。

鐵路警察局副局長江義益表示，警政署長陳家欽、鐵路警察局長江振茂上午連袂去嘉義市探望李承翰雙親，他擔憂判決出爐恐引發模仿效應，未來也會強化警員心理諮商與警棍訓練。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中說，當你越排斥精神疾病患者，他越不敢治療，讓社會防不勝防，精神疾病患者是弱勢族群，需要大家的照顧，判決無罪後續有強制監護治療制度，目前要思索如何讓精神病人接受連續性治療，醫院持續追蹤或派人到家了解，這都是衛福部在思考改善的方式，更多汙名化只會造成更多社會問題。

鐵路警察李承翰去年在自強號上處理補票糾紛，遭鄭姓男子持刀刺傷，不幸殉職身亡，嘉義地院昨天一審宣判，鄭男因患有思覺失調症，獲判無罪，可50萬元交保，應入相當處所強制就醫5年。判決一出，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽紛紛表示無法接受，應上訴到底，嘉義地檢署昨晚提起上訴，指法院僅以鑑定報告即判鄭男無罪，忽略其他證據。

(中時 )